Bij de aankoop van een paard speelt het veterinair keuringsrapport vaak een belangrijke rol. Maar hoe weet je zeker dat het document dat je ontvangt ook echt is? De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) geeft uitleg over hoe je de echtheid van een veterinair keuringsrapport kunt controleren en waar je als koper op moet letten.

Het digitale KNMvD Veterinair keuringsrapport is gebaseerd op het boek De veterinaire keuring van het paard (versie 2026). Het is het leidende rapport voor veterinaire keuringen van paarden in Nederland, onder meer bij aan- en verkoop en voor verzekeringsdoeleinden. Het rapport is beveiligd tegen fraude. Toch blijft het belangrijk om zelf te controleren of het document dat je ontvangt daadwerkelijk een authentiek en geverifieerd KNMvD-keuringsrapport is.

Zo controleer je de echtheid

Daarbij is het onder meer belangrijk om de QR-code op het rapport te scannen en de online versie zorgvuldig te vergelijken met het ontvangen document. Zo kun je mogelijke vervalsingen herkennen en vervelende verrassingen voorkomen.

De KNMvD legt op haar website stap voor stap uit waar je op moet letten:

Lees hier meer over de echtheidscontrole van het veterinair keuringsrapport voor paarden.

Bron: KNMvD