LTO: gemeente help esdoornvergiftigingen voorkomen

De vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland heeft Nederlandse gemeenten om hulp gevraagd bij de problemen met esdoornvergiftigingen. In een brief vertelt de vakgroep gemeenten hoe zij paardenhouders kunnen bijstaan om het aantal sterfgevallen van paarden door esdoornvergiftigingen niet verder te laten stijgen.

Twee Friezen en vijf Fjorden kwamen onlangs in het nieuws. Ze zijn gestorven aan atypische myopathie, een ziekte die kan ontstaan wanneer paarden de giftige stof hypoglycine A binnenkrijgen. Niet alle esdoornsoorten bevatten de giftige stof, maar de gewone esdoorn vormt wel een bedreiging. De giftige stof komt voor in de bladeren, zaden en kiemen van de boom.

Informeren en opruimen

De gemeente kan bijdragen om meer sterfgevallen te voorkomen. LTO Paardenhouderij heeft daarom een brief opgesteld aan gemeenten, die wordt verspreid via regionale LTO afdelingen. In de brief wordt aan gemeenten gevraagd om paardeneigenaren te voorzien van informatie over de esdoornsoort rond de paardenweiden. Ook wordt de gemeenten gevraagd om bij maaiwerkzaamheden in de buurt van paardenweiden het maaisel zo snel mogelijk op te ruimen. Verder kan een gemeente paardenhouders helpen door in de buurt van paardenweiden geen giftige esdoornsoorten aan te planten en kijken of een andere beplanting mogelijk is wanneer er nu wel een giftige esdoorn gepland staat.

Weigerden

Niet voor alle gemeenten is dit vanzelfsprekend. Vorig najaar kwam de gemeente Epe in het nieuws omdat zij weigerden de esdoorns te kappen na de dood van een paard.

Bron: Nieuwsbrief LTO Paardenhouderij