Micky Morssinkhof: ‘Toestand van onze paarden kan op elk moment veranderen’

Samen met haar vriend Melvin Greveling, hun stalamazone en grooms zit Micky Morssinkhof vast in de nachtmerrie genaamd 'Valencia'. Hoewel de paarden van Morssinkhof en Greveling het op het moment nog relatief goed maken, is dat volgens de amazone geen garantie voor wat nog kan komen. "Ik zie eruit als een spook", vertelt ze aan Wendy Scholten.

“Het is hier zo naar”, vertelt Micky Morssinkhof, die als enige Nederlandse amazone gestrand is en geen idee heeft wanneer ze weer terug naar de Achterhoek kan. “Het is zo moeilijk om aan te zien hoe de paarden verslechteren. We helpen zelfs mee met het bouwen van de raamwerken waar de paarden aan opgehangen kunnen worden als ze zelf niet meer in de benen kunnen blijven. Vanavond is een derde paard overleden.”

Grote zorgen

Morssinkhof heeft grote zorgen om haar eigen paarden. Zes hebben geen klachten en zijn zaterdag overgebracht naar de vaste stallen die zijn gereserveerd voor de 48 symptoomloze paarden. De andere zes staan nog in de gevarenzone. “Maar ze zijn op dit moment laag in de temperaturen, ze lopen normaal en kijken goed uit de ogen. Ze krijgen lichte medicatie om het virus onder controle te houden. Vooralsnog lijken we nog geluk te hebben, maar het kan op elk moment veranderen. We zien hier hoe vreselijk snel paarden achteruit kunnen gaan.”

Focus op neurologische verschijnselen

Veterinairen richten zich voornamelijk op paarden die beginnen te zwalken en dus neurologische verschijnselen krijgen. “Drie tot vier dagen nadat de koorts gezakt is, is het kritiek. Dan gaat het erom of ze wankel en slap worden. Bij het paard dat vanavond overleed, hadden ze niet eens de kans om nog naar de kliniek te gaan.”

Kritiek

De grootste stress speelt zich af in de grote tent waaronder 400 stallen gesitueerd zijn. “Wij stonden tijdens het concours in de middenzone, waar het nu heel kritiek is. We hebben onze paarden zaterdagnacht kunnen verplaatsen naar een kleinere zijtent, waar meer frisse lucht is en waar verder geen paarden staan. Dat geeft ons een beter gevoel.”

Bron: Wendy Scholten