Nederland is een Europees specialist in paardensportgeneeskunde en -revalidatie rijker

Hij was al Europees Specialist Inwendige Ziekte van het Paard, maar sinds kort mag dierenarts Marco de Bruijn zichzelf ook Europees Specialist in Paardensportgeneeskunde en -revalidatie noemen. En daarmee is hij de vierde dierenarts in Nederland die in bezit is van dit diploma. "Het paard is een magnifiek dier. De atleet bij uitstek. De komende jaren zal er veel aandacht gaan naar de paardensport en het welzijn van het dier", zo vertelt De Bruijn aan OmropFryslan.