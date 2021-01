Nevada wil populatie wilde paarden terugdringen door drachtigheden te voorkomen

In de Amerikaanse staat Nevada is een succesvol, intensief programma ontwikkeld om de populatie wilde paarden terug te brengen. Wilde paarden worden gemonitord en krijgen via een vaccin een middel toegediend waardoor drachtigheid wordt voorkomen. De populatie wilde paarden neemt snel toe, waardoor het leefgebied dramatisch krimpt.

De American Wild Hors Campaign werkt samen met een onderzoeker van de Universiteit van Pretoria om aanvullende wetenschap te verkrijgen rond de toediening van het vaccin, Porcine Zona Pellucida (PZP). Het middel wordt in bepaalde olifantenreservaten al langere tijd ingezet.

Uitgebreide database

Opgeleide vrijwilligers gaan in teams op pad en zoeken de groepen wilde paarden op in een gebied van circa 300.000 hectare. Met behulp van een uitgebreide database, waarin de paarden van elkaar onderscheiden worden op basis van onder andere kleur, aftekeningen en geslacht, kunnen de vrijwilligers bepalen of de desbetreffende merrie een vaccin nodig heeft.

Vaccin

Een andere vrijwilligers schiet vervolgens – meestal op een afstand van circa 25 meter – een pijl in de heup van de merrie. De merries krijgen eerst een ‘primer’ en vervolgens binnen 12 maanden een booster. De booster moet in de jaren daarna wel herhaald worden.

Programma

De American Wild Horse Campaign heeft sinds de start van het programma op 9 april 2019 al ruim 1.300 merries behandeld en ruim 3.000 vaccins toegediend.

Bron: Deseret News