NRW-Landgestüt neemt voorzorgsmaatregelen tegen herpes

De stallen van het NRW-Landgestüt in Warendorf zijn sinds december gesloten voor het publiek. Deze maatregel is genomen, omdat er meerdere gevallen van het paarden-herpusvirus in Recklinghausen en de regio Borken en Kleve zijn geconstateerd. In het ergste geval kunnen paarden aan het virus overlijden.

Volgens Katrin Beißmann, woordvoerder van het Landgestüt, is het een tijdelijke voorzorgsmaatregel die voortdurend opnieuw wordt geëvalueerd. ”Er is geen acute herpesziekte bij de paarden op het Landgestüt vastgesteld. Deze week vindt er een herbeoordeling plaats van de situatie. Tot die tijd blijven de stallen gesloten voor bezoekers. Zodra de stallen worden vrijgegeven, wordt het publiek onmiddellijk op de hoogte gebracht.”

Thomas Fromme, woordvoerder van Kreis Warendorf, legt uit op welke manier besmetting tot stand komt. ”Bij paardenherpes is het paard geïnfecteerd met het paardenherpesvirus (EHV). Experts van de dierengezondheidsdienst van Baden-Württemberg gaan er momenteel van uit dat ongeveer 90 procent van alle paarden het virus dragen en daarom latent besmet zijn.”

Fromme: ”Herpes is geen ziekte, waarvoor een meldingsplicht is vereist. Dat betekent dat er geen wettelijke voorschriften zijn om deze ziekte te bestrijden. De maatregelen die door het Landgestüt zijn genomen dienen ervoor om de hengstenpopulatie te beschermen en gaan de verspreiding van het virus tegen.”

Dr. Andreas Witte, hoofd van het veterinaire kantoor in Warendorf, adviseert vaccinaties die extra bescherming bieden. ”In principe heeft elke paardeneigenaar de mogelijkheid om zijn dieren te vaccineren. Vaccinatie biedt uitgebreide bescherming tegen de negatieve effecten van de infectie.”

Bron: Horses.nl/Westfälische Nachrichten

