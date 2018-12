Openheid van zaken over influenza uitbraak in Limburg

Na de constatering van influenza in Zuid en Midden-Nederland worden paardeneigenaren via verschillende instanties geadviseerd. Zo ook door Paardenkliniek Venlo, die op hun Facebookpagina gisteravond een oproep deed: ‘Wij willen iedereen nadrukkelijk adviseren om de laatste vaccinatiedatum van hun paarden op te zoeken. Wij zijn van mening dat in deze situatie paarden die langer dan vijf maanden geleden zijn gevaccineerd een verhoogd risico lopen’.

Mede in Limburg, aangemerkte paardenprovincie van Nederland, is bij een aantal stallen influenza geconstateerd. Toch adviseert prof. Marianne Sloet, Hoogleraar Inwendige Ziekten van het Paard aan de Universiteit Utrecht, voorzichtig te zijn met het benoemen van regio’s. “Limburg is nu toevallig de plaats waar dit aan het licht is gekomen, maar we weten nog helemaal niet waar het precies allemaal zit of waar het vandaan komt”.

Buitenland

Sloet vermoedt dat de origine van het virus in het buitenland ligt. “We hebben al jaren geen uitbraak van influenza gehad in Nederland. In ieder geval geen geregistreerde gevallen. Dat is ook het probleem. Als er geen monsters voor onderzoek genomen worden, blijft een besmetting onbekend”. Om toekomstige uitbraken zoveel mogelijk te beperken is Sloet in principe dan ook een voorstander van twee maal per jaarvaccinatie, maar dat geldt dan wel voor alle paarden. Een heel klein deel tweemaal per jaar en de rest niet is nog ‘gevaarlijker’.

Advies FEI vs. KNHS

“Het advies van de KNHS en FEI omtrent influenza vaccinatie verschilt. De FEI adviseert een twee maal per jaar enting, de KNHS slechts een maal. Dat heeft te maken met de infectiedruk en de kosten. Nationaal was de infectiedruk meestal wat minder en daarom werd door de KNHS met eenmaal per jaar volstaan. Nu lijkt, het gebaseerd op berichten uit de praktijk, dat dieren die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd meer problemen hebben dan dieren die volledig volgens FEI regels zijn gevaccineerd”.

Draagvlak

“We hebben wel geprobeerd om dat advies voor heel Nederland op te hogen naar twee maal, maar daar was destijds te weinig draagvlak voor. Soms is een uitbraak als deze nodig om zo’n besluitvorming te evalueren, maar vaccineren zal helaas toch nooit 100% garantie geven. Als de infectiedruk hoog genoeg is, kan het zijn dat er alsnog ziektesymptomen optreden. Ik hoop dat alle verdenkingen door eigenaren gemeld worden bij de dierenarts en vervolgens bevestigd worden door deze dierenarts. Dat kan heel makkelijk door het laten testen van een neusswab van een paard met koorts. Als de dierenarts het vervolgens aan de Helpdesk voor Paarden laat weten, dan kunnen we anoniem in kaart brengen hoe het virus zich verspreidt”.

Openheid van zaken

Paardenkliniek Venlo sluit zich aan bij de woorden van Sloet: “We zijn blij dat onze klanten zich direct gemeld hebben. En zij bereid zijn om mee te werken en te investeren aan onderzoek en zich conformeren aan een behandelplan. Positief aan de situatie is de openheid van zaken die de stallen hier in deze omgeving hebben gegeven en de medewerking. Ook al levert dit financiële schade op voor de bedrijfsvoering, unaniem zetten al onze klanten het welzijn van het paard direct voorop, samen met de veiligheid van de sector. Ook zijn we de organisaties van de kleine (oefen) én grote (internationale) concoursen in de omgeving dankbaar voor hun alertheid en alle medewerking”, aldus dierenarts Liana Peters.

Voor meer informatie is een uitgebreide uiteenzetting te vinden op de site van de Faculteit Diergeneeskunde.

Bron: Horses.nl/Eva van den Andel