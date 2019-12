Paardenkliniek Hollands Kroon tijdelijk gesloten vanwege desinfectie

Afgelopen vrijdag is op het parkeerterrein een paard geweest die, zo bleek later, aan de neurologische variant van rhino leed, EHV-1. Het paard is niet binnen in de kliniek geweest, maar uit voorzorg is wel de kliniek gesloten om gedesinfecteerd te worden. Dit meldt Paardenkliniek Hollands Kroon op hun Facebookpagina.

In overleg met de Gezondheidsdienst voor Dieren is besloten de op de kliniek aanwezige paarden op een andere locatie in quarantaine te zetten. Uit voorzorg wordt de gehele kliniek en het parkeerterrein schoongemaakt en ontsmet. Tot maandag 30-12-2019 zullen er geen paarden worden ontvangen op de kliniek.

Bron: Paardenkliniek Hollands Kroon