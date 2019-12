Rhino kost een paard het leven in Egmond aan den Hoef

Een paard op de stal Egmondermeer in Egmond aan den Hoef is afgelopen vrijdag ingeslapen. Het dier leed aan de neurologische variant van rhino, rhinopneumonie EHV, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

De overige paarden op de stal vertonen geen ziekteverschijnselen en worden voor de zekerheid tweemaal daags gecontroleerd. De stal is uit voorzorg vier weken gesloten.

De dicht bij de stal Egmondermeer gelegen stallen Cobra en Valkering zijn ook uit voorzorg gesloten. “We nemen allemaal zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen en sluiten is eigenlijk het enige dat je kunt doen’’, aldus een woordvoerster van stal Valkering aan het Noordhollands Dagblad.

Bron: Noordhollands Dagblad

