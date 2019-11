Rhino vastgesteld in Haarlem, een paard overleden

Bij manege De Liedehof in Haarlem is de neurologische vorm van Rhino vastgesteld. Eén paard is overleden.

“Afgelopen vrijdag is er bij ons op stal een paard ingeslapen en omdat de kans aanwezig was dat dit mogelijk te maken had met Rhino, hebben wij vanaf dat moment meteen alle nodige maatregelen getroffen”, meldt de manege.

Maatregelen

“Helaas is bekend geworden dat de neusswab positief is getest op de neurologische vorm van Rhino. In het bloed is echter niks gevonden, en de uitslag van de sectie komt in de loop van deze week binnen. Onze stal gaat de in ieder geval minimaal vier weken ‘op slot’ en behalve de paardeneigenaren mag verder niemand op het terrein komen. Gelukkig zijn er verder nog geen paarden die symptomen vertonen of ziek zijn. Alle paarden worden goed in de gaten gehouden.”

Bron: Liedehof