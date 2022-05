Terugkijktip: webinar over droes

De zeer besmettelijke paardenziekte droes veroorzaakt geregeld uitbraken en kost soms zelfs paarden het leven. Hoe verloopt deze ziekte en wat zijn de gevolgen ervan? En hoe kun je deze ziekte herkennen, vaststellen, behandelen en voorkomen? In een door Royal GD, MSD Animal Health en Horses georganiseerd webinar werden deze vragen beantwoord. Het webinar is nu gratis terug te kijken.

Droes is een zeer besmettelijke ziekte bij paarden. Het wordt veroorzaakt door een bacterie die een infectie van de voorste luchtwegen veroorzaakt. Het paard krijgt koorts en de bacterie veroorzaakt abcessen in de lymfeknopen. Soms is de ziekte zo heftig dat het paard eraan overlijdt, bijvoorbeeld doordat de inwendige lymfeknopen ook abcessen gaan vormen of doordat het paard erg benauwd wordt door abcessen in de keelstreek of er een longontsteking bij krijgt. En omdat de ziekte zo besmettelijk is, moeten zieke paarden geïsoleerd worden van andere paarden.

Droes Awareness Week

In navolging van Engeland organiseerden GD en MSD Animal Health voor het tweede jaar een Nederlandse Droes Awareness Week om de ziekte en de gevolgen ervan onder de aandacht te brengen bij paardenhouders en dierenartsen. In het kader van deze internationale droesweek vond het webinar over droes plaats.

Diverse deskundigen

In het webinar, dat werd gepresenteerd door Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie, kwamen diverse deskundigen aan het woord. Zo vertelden drs. Rosa Houben van de faculteit Diergeneeskunde, drs. Linda van den Wollenberg van GD en drs. Myrthe Wessel van MSD Animal Health waar droes door wordt veroorzaakt, hoe de infectie tot stand komt en vervolgens in het lichaam verloopt, over de klinische symptomen van de ziekte en mogelijke complicaties, de testen en de behandeling, de directe en indirecte verspreiding, de controle van/het management bij uitbraken en over de preventie van droes en de rol van bioveiligheid en vaccinatie daarbij. Aan het eind van het webinar werden vragen van de kijkers aan de deskundigen voorgelegd.