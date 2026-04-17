Veterinair keuringsrapport vanaf 1 juli altijd digitaal

Veterinair keuringsrapport vanaf 1 juli altijd digitaal featured image
Door Esther Berendsen

Het boek ‘De veterinaire keuring van het paard’, de handleiding voor dierenartsen bij het keuren, is volledig herzien en opnieuw verschenen. Bij die herziening is ook besloten dat het keuringsrapport in de toekomst alleen nog maar digitaal ingevuld en gedeeld kan worden. Inmiddels is ook het tijdpad daarvoor bekend: op 4 mei om 12.00 uur wordt het vernieuwde, digitale keuringsrapport gelanceerd en kunnen dierenartsen hier gebruik van maken. Per 1 juli is gebruik van het digitale keuringsrapport verplicht.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant