Vier dierenartsen en ruim honderd paraveterinairen zonder registratie actief in dierenklinieken

Uit onderzoek van de NOS en Omroep Brabant is gebleken dat in Nederlandse dierenklinieken minstens vier dierenartsen en ruim honderd paraveterinair dierenartsassistenten actief zijn zonder geldige registratie in het diergeneeskunderegister. Het gaat daarbij om medewerkers van de drie grote ketens: AniCura, ICV Evidensia en Vetpartners, die een kwart van de dierenklinieken in Nederland in handen hebben.

Dierenartsen en paraveterinair dierenartsassistenten moeten zich in Nederland laten registreren in het diergeneeskunderegister. Anders mogen ze niet de handelingen uitvoeren die bij het vak horen.

Uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS blijkt dat vier dierenartsen zonder registratie operaties uitvoeren, medicijnen voorschreven of diagnoses stelden. Ruim honderd onbevoegde paraveterinair dierenartsassistenten hadden geen bloed mogen afnemen, medicatie meegeven of een verdoving toedienen.

Geen toelating, toch aan het werk

Negen onbevoegde paraveterinair dierenartsassistenten dienden een aanvraag voor registratie in, maar kregen een negatief besluit, en gingen daarna toch aan het werk.

Zestien paraveterinair dierenartsassistenten en één dierenarts begonnen een aanvraag, maar stuurden nooit de juiste stukken toe. Van de rest kon het diergeneeskunderegister (CIBG) überhaupt geen aanvraag vinden.

Alleen ketens gecontroleerd

De NOS en Omroep Brabant controleerden alleen de drie grote ketens. De overige dierenklinieken in Nederland werden niet door de NOS en Omroep Brabant gecontroleerd. Een volledige check was ook bij de drie ketens onmogelijk. Bij een groot deel van de klinieken van met name IVC Evidensia stonden medewerkers niet, of alleen met hun voornaam, op de website.

Het onderzoek van de NOS en Omroep Brabant toont hiermee waarschijnlijk alleen het topje van de ijsberg. De voorzitter van de belangenvereniging voor paraveterinairen meldt dat dit probleem juist speelt bij kleinere klinieken en dat de grotere ketens juist beter opletten of mensen een geldige registratie hebben.

Instanties reageren geschokt

Verantwoordelijke instanties reageren geschokt en verrast op het ontbreken van de registraties van zeker honderd diergeneeskundigen in Nederlandse dierenklinieken. Het Openbaar Ministerie schrikt van de uitkomsten van het onderzoek van de NOS en Omroep Brabant en roept op aangifte te doen ‘als er sprake is van onbevoegd handelen’. Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw noemt het zorgelijk.

KNMvD: registratie niet optioneel

De KNMvD, de beroepsorganisatie voor dierenartsen, meldt in een bericht de uitkomsten van het onderzoek te betreuren en benadrukt dat registratie in het register niet optioneel is.

Bron: NOS/Omroep Brabant