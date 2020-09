Westnijlvirus gearriveerd in Nederland

Het RIVM heeft laten weten dat een vogel in de regio Utrecht positief is getest op het westnijlvirus (WNV). Dit virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan ook op de mens en op sommige zoogdieren, waaronder paarden, worden overgedragen.

Het is de eerste keer dat het westnijlvirus in Nederland is gevonden. De grasmus is eind augustus gevangen en getest in het kader van het One Health Pact-onderzoeksproject. Sinds begin dit jaar zijn ruim duizend wilde vogels getest op exotische virussen. Omdat het geen trekvogels betrof hebben deze vogels de infectie waarschijnlijk in (de buurt van) Nederland opgelopen.

Verschijnselen

Paarden kunnen ook klachten krijgen. Een infectie met WNV verloopt – net als bij de mens – bij een groot deel van de dieren gelukkig zonder (zichtbare) verschijnselen. Zo’n 20 procent van de paarden vertoont milde verschijnselen, zoals gebrek aan eetlust, sloomheid, koliek en koorts. Bij ongeveer 10 procent van de dieren worden in ernst variërende neurologische verschijnselen gezien.

Contact

Dierenartsen kunnen bij vragen over het westnijlvirus bij paarden contact opnemen met de Helpdesk Paard. Specialisten van GD en de faculteit Diergeneeskunde beantwoorden deze telefoon. Deze helpdesk is op werkdagen tussen 15.00 en 17.00 uur bereikbaar via 0900-7100 000 (optie 5).

Meer informatie over WNV bij paarden

Bron: Persbericht GD