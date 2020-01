Vuurwerk een drama voor paarden

Elk jaar eist het vuurwerk weer slachtoffers, niet alleen bij mensen, maar vooral onder de dieren. Veel dieren raken in de stress van de luide knallen met soms dramatische gevolgen. En het lijkt ook ieder jaar of er eerder vuurwerk wordt afgeschoten en gaat vaak nog in alle hevigheid verder op nieuwjaarsdag. Geen mens die zich aan de regels houdt en er wordt ook niet gehandhaafd. Omroep Gelderland publiceerde gisteren het onderstaande filmpje.

Vuurwerkstress bij dieren. Suzanne Bredero was vannacht bij haar paarden in de stal: ‘Het voelt als kijken naar dierenmishandeling’. Bekijk hier de video:

Bron Omroep Gelderland

