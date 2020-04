18% van meldingen bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren uit paardenhouderij

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kreeg vorig jaar meer meldingen dan in 2018. Na de rundveehouderij (56%) komen de meeste meldingen uit de paardenhouderij (18%). Sinds 2018 is de Sectorraad Paarden aangesloten bij het Vertrouwensloket. De aandacht die deze samenwerking heeft gekregen, zorgt ervoor dat er meer aandacht voor welzijn van bedrijfsmatig gehouden paarden is.

Daardoor zijn er afgelopen jaar ook meer meldingen vanuit de paardenhouderij binnengekomen. In totaal werden in 2019 129 meldingen ontvangen van (mogelijk) verminderde dierzorg, 26% meer dan in het jaar daarvoor. Dat komt er op neer dat er vanuit de paardenhouderij iets meer dan twintig meldingen binnenkwamen.

Bron: Nieuwe Oogst