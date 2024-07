3 tips voor het veilig vervoeren van je paard

Wanneer je van plan bent om je paard te vervoeren, dan wil je natuurlijk wel dat dit op een veilige en rustige manier gebeurt. Voor jezelf, maar vooral ook je paard. Wist je namelijk dat wanneer je je paard niet goed vastzet of wanneer jij te hard rijdt, dit kan zorgen voor overmatige stress bij het dier, met alle gevolgen van dien? Daarbij maakt het niet uit of het om een lange rit gaat, bijvoorbeeld naar een wedstrijd of een kort ritje naar het bos waar je vervolgens met je paard gaat rijden. Wat overigens wel leuk is, is om dezelfde route die je met je paard in het bos wandelt, ook eens op een fatbike te gaan rijden, zodat je kunt zien hoe sterk deze fietsen zijn op soortgelijke ondergronden. Omdat we ons nu gaan focussen op het veilig vervoer van een je paard, hebben we 3 tips voor je.

1. Kies voor een goede paardentrailer

Het allerbelangrijkste is een goede paardentrailer. Dit is immers de plek waar je paard de nodige minuten of misschien wel uren in moet staan. Jij wilt toch ook fijn achter het stuur kunnen zitten, dus waarom je paard dan niet? Belangrijk is vooral om te kiezen voor een trailer die stevig is en ook goed onderhouden is, in het geval je kiest voor een tweedehands trailer. Zorg dat de trailer voldoende ventilatie mogelijkheden heeft en ook voorzien is van goede vering, zodat schokken tijdens het transport kunnen worden opgevangen. Wat uiteraard ook niet vergeten mag worden, is de bandenspanning en de remmen. Je kunt dit in de basis vergelijken met een check voor een auto of fiets zoals de EngweM M20, zodat je zeker weet dat je aan alle basis veiligheidseisen voldoet voor jezelf en ook je paard.

2. Bereid je paard goed voor op het transport

Je kunt nog zo’n mooie trailer hebben, maar uiteindelijk bepaalt ook je paard voor een groot deel hoe soepel de rit verloopt. Je kunt je wel voorstellen dat een paard ook gevoel heeft en je deze dus ook moet voorbereiden op een rit. Moet je eens nagaan dat jij ineens in een trailer wordt gezet, bijna niet kunt bewegen en geen idee hebt wanneer je er weer uit mag? Dat geldt voor een paard natuurlijk ook. Begin daarom met het in- en uitladen van het paard in de trailer, voordat je het paard daadwerkelijk gaat vervoeren. Zo kunnen ze wennen aan de trailer en zal het straks allemaal een stuk soepeler gaan. Belangrijk is ook dat je zorgt voor genoeg voer voor je paard en ook drinken in de trailer.

3. Pas je rijgedrag aan

Dat je je standaard aan de snelheid en regels moet houden, dat is natuurlijk logisch, maar met een paardentrailer en helemaal met paard rijden, is net even wat anders. Zorg er daarom voor dat je rustig rijdt, zachtjes over drempels gaat en ook niet te hard door de bocht. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om een camera in de trailer te plaatsen, zodat je kunt zien hoe je paard reageert. Heb je het gevoel dat je paard erg gestresst is, dan is het zaak om hier iets aan te doen.