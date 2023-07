30-jarige Ukkie uitgeroepen tot ‘Golden Oldie’

Met een prijzenpot van tweeduizend euro organiseerde Mycompass.horse een online contest waarin oude paarden centraal staan. Vandaag werd de winnaar bekend gemaakt: de 30-jarige pony Ukkie van Ponymanege Equito is uitgeroepen tot Golden Oldie. Organisator Jasmijn de Bruijn: “Binnen de paardensport is er veel aandacht voor talentvolle jonge ruiters en paarden. Ik vind dat er meer aandacht mag zijn voor de resultaten van goed horsemanship op de lange termijn. Dat zou zich moeten vertalen in gelukkige en gezonde paarden die tot op hoge leeftijd inzetbaar zijn. Ook, en misschien wel juist, als de paarden wat gewoner of minder talentvol zijn. En er creatief moet worden omgegaan met uitdagingen en beperkingen."

“Het is eigenlijk helemaal niet zo interessant of een paard het op zesjarige leeftijd al kan”, vertelt initiatiefnemer De Bruijn. “Maar of hij het op twintigjarige leeftijd nog steeds kan? Daar is eigenlijk niet echt een podium voor. Met deze contest wil ik bijdragen aan een positief beeld van de paardensport- en houderij. En stilstaan bij de waarde van het oudere paard dat dankzij liefde en goede zorgen nog steeds inzetbaar en van betekenis is. Het is belangrijk dat we vaker het licht schijnen op hoe het óók kan.”

Vakjury

De Holland Got Horsemanship Golden Oldies-contest bestond uit een voorronde en een halve finale waarin het publiek kon kiezen wie er door mocht. De finale werd gejureerd door een vakjury waaronder auteur en KNHS-jurylid Tessa van Daalen, shetlandfokker en beheerder van paardenrusthuis De Paardenkamp IJsbrand Muller, erkend paardenarts Vivianne van Leeuwen en revalidatiespecialist Astrid Hoppenbrouwers van Horses in Hands.

Ukkie is de grote winnaar

Met het winnen van de titel Golden Oldie ontkracht de 30-jarige Ukkie van Ponymanege Equito uit Amstelveen een hardnekkig vooroordeel: dat het slecht gesteld is met paardenwelzijn van manegepaarden. In hun inzendingen liet Ponymanege Equito zien hoe zij ervoor zorgen dat het Ukkie aan niets ontbreekt en hoe ontzettend geliefd ze is bij alle kinderen. Maar ook: hoe ze nog van betekenis is, door de jeugd een correcte omgang met paarden bij te brengen. Ukkie heeft PPID en is door haar leeftijd al wat strammer. Daar hebben ze haar inzet helemaal op aangepast. Oud betekent zeker niet afgeschreven!

Op de tweede plaats eindigde de 29-jarige Snuitje van Romy Huisman en op de derde plaats de 29-jarige Daisy van Cassie Tooms.

Kwetsbaar opstellen

De vakjuryleden hadden verschillende favorieten, maar waren het over één ding eens: alle finalisten zijn ambassadeurs van goed horsemanship. “Er wordt heel wat gediscussieerd over paardenwelzijn en het is altijd makkelijk om van achter je toetsenbord kritiek te leveren. De vraag blijft altijd: hoe dan wel? De deelnemers van deze contest durven te gaan staan voor hun horsemanship. Ze stellen zich kwetsbaar op door ons een kijkje te geven in hun praktijk en zich open te stellen voor feedback van de community en van de vakjury. Daar is moed voor nodig vandaag de dag!”

Bron: persbericht My Compass Horse