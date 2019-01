40 Konikpaarden aangekomen in Lauwersmeergebied

Afgelopen vrijdag zijn er veertig Konikpaarden verhuisd van de Oostvaardersplassen naar Lauwersmeergebied. RTV Noord filmde de aankomst van de paarden.

Het duurde even voordat de Konikpaarden de vrachtwagen durfden te verlaten. Voor paarden geldt blijkbaar het zelfde als voor schapen. Zodra de eerste paarden een voet aan de grond hebben gezet volgden als snel de andere paarden.

Gezond verklaard

De veertig paarden moesten eerst gezond worden verklaard door de dierenarts voordat ze mochten verhuizen. In het Lauwersmeergebied worden de dieren ingezet om het gebied open te houden en bosgroei te voorkomen. In het gebied grazen al Schotse Hooglanders en nog een groep van 250 Konikpaarden. Echter zal de groep van 40 een gebied begrazen dat al een tijdje niet is begraasd. Ze zullen hun soortgenoten daarom ook niet tegenkomen.

Bron: Horses.nl/RTV Noord