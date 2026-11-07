Aantal besmettingen met westnijlvirus loopt nog steeds op

Het aantal besmettingen met het westnijlvirus loopt nog steeds op, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit jaar zijn al 171 paarden besmet met het virus en 10 mensen overleden.

Ellen Liem Door

Het totale aantal meldingen van mensen die het westnijlvirus kregen in Nederland staat nu op 76. De meeste besmettingen waren in Zuid-Holland, maar ook in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn besmettingen vastgesteld.

171 paarden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde onlangs dat er 2 positief geteste paarden bij zij gekomen. Daarmee staat het totale aantal meldingen van paarden met het westnijlvirus op 171. De positief geteste paarden komen uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Paarden kunnen door een besmetting met het westnijlvirus koorts krijgen, slecht eten of neurologische verschijnselen vertonen, zoals spiertrilling of verlamming. Bij ernstige gevallen kan euthanasie nodig zijn.

Bron: Nieuwe Oogst