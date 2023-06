Almelose Ruiterdagen gelast authentieke tocht af wegens hitte

De authentieke tocht in Almelo, die op het programma stond voor zondag 25 juni gaat niet door. Dat heeft de organisatie van de Almelose Ruiterdagen besloten wegens de verwachte hitte. "De weersverwachting voor komende zondag is dat het rond de 30 graden gaat worden. In het belang van menner en dier hebben we besloten de tocht niet door te laten gaan."

“Wij hadden een deelnemersveld uit heel Nederland, mede omdat het een gejureerde rit was vanuit de Nederlandse Vereniging voor Authentiek Gerij (NVTG). Maar omdat het zo warm is en de paarden dan zolang op de wagen moeten staan, alsmede dan nog een rit moeten rijden in authentieke kleding is het met 30 graden bijna niet te doen”, aldus de organisatie van de Almelose Ruiterdagen.

In belang van menner en dier

“We begrijpen dat meerdere menners dit niet zo zien zitten en besloten hebben om niet mee te doen. Meerdere spannen hebben zich dan ook bij voorbaat al afgemeld en daardoor komen wij ruim ons onder streefaantal”, vervolgt de organisatie. “Wij hebben dan ook besloten, in het belang van menner en dier, om iedereen tijdig op de hoogte te stellen dat deze tocht dit jaar niet doorgaat. We hopen dat het volgend jaar wel doorgang kan vinden.”