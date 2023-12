Annemieke Vincourt woest op opfokbedrijf na dood veulen, opfokker ontkent verwaarlozing

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat er zieke, dode en vermiste paarden waren bij een opfokbedrijf in Nes. De paardeneigenaren lieten het er niet bij zitten en afgelopen maandag werd de zaak in de rechtbank behandeld. Het opfokbedrijf wast zijn handen in onschuld, tot grote frustratie en woede van paardeneigenaren Annemieke en Jeffrey Vincourt, Rom Vermunt en Janine Flier.

“Ons veulen heeft twee weken lopen creperen voor hij doodging. Dat doet pijn”, vertelt Annemieke Vincourt-Krom van Stal Krom geëmotioneerd over het verlies van een van haar veulens. Dat meldt Dagblad van het Noorden. “Als we hadden geweten dat hij ziek was, waren we ermee naar een kliniek gegaan.”

Dood in de stal

Jeffrey, de echtgenoot van Annemieke belde in december naar het bedrijf in Nes, omdat hij hoorde dat een ander paard uit de groep in een kliniek was overleden aan koliek. Het stel had in totaal acht jonge paarden ondergebracht bij het opfokbedrijf in Nes. Vincourt kreeg medegedeeld dat ook een van hun jonge paarden die ochtend dood in de stal lag.

Bloedwormen

Het dode dier was weggehaald en vernietigd voordat de eigenaren hem hadden gezien. “We weten niet eens zeker of het ons paard is dat dood is.” De oorzaak lijkt een ernstige besmetting met bloedwormen. Want meer paarden op het bedrijf waren daar ziek van, bleek later.

Kans ontnomen

Naast het echtpaar Vincourt verwijten nog twee eigenaren Jan Bouwer van het opfokbedrijf dat hij hun toekomstige sportpaarden heeft verwaarloosd en dat hij hen niet informeerde dat ze ziek waren. “Daarmee is ons de kans ontnomen om iets te doen voor onze zieke dieren”, aldus Rom Vermunt. Janine Flier werd gewaarschuwd toen een van haar paarden met koliek naar een kliniek werd gebracht. Kort daarna overleed het.

Vergissing met paspoort

Rom Vermunt werd ook gebeld over een terminaal paard, maar volgens het paspoort was dit paard niet van hem. Dat bleek later wél het geval. Bouwer had een verkeerd paspoort gepakt. “Een pijnlijke vergissing”, gaf Bouwer toe. Ook dit paard ging dood. En ook deze werd, net als die van Stal Krom, niet geïdentificeerd.

Niet in topconditie

Volgens Bouwer waren de paarden van de drie klanten niet in topconditie toen ze werden gebracht. “Mogelijk waren ze al besmet met de larven van de bloedworm”, aldus Bouwer. Bovendien stelt zijn dierenarts dat het ‘bij heel veel bedrijven mis ging’. Door droogte was er weinig gras vorig jaar zomer en dan neemt de kans op besmetting met wormen toe.

Financiële compensatie

“We worden hier allemaal in de maling genomen”, zegt advocaat Stephan Wensing, die de drie gedupeerde eigenaren bijstaat. Ze willen hun ‘verdwenen’ paarden terug of anders financiële compensatie van Bouwer. Ook voor de paarden die het wel hebben gered maar lange tijd ziek zijn geweest. Het is afwachten of ze voldoende herstellen voor de sport.

Procedure

De bestuursrechter wil graag bemiddelen in de kwestie maar partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze waarschuwde voor een jarenlange procedure. De zaak gaat in januari verder.

Bron: DvhN