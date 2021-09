Antibiotica-verbod voor dieren van tafel

Afgelopen dagen heeft het Europese Parlement zich gebogen over de wetgeving over het gebruik van antibiotica voor dieren. Volgens de nieuwe Europese regelgeving, die in januari 2022 ingaat, wordt het gebruik van bepaalde soorten antibiotica voor dieren aan banden gelegd. Dat is relevant voor paardeneigenaren, want dat had kunnen betekenen dat paarden onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet meer voldoende goed behandeld kunnen worden. Het verbod is nu van tafel, zo meldt St-Georg.

In Duitsland luidden dierenartsen al de noodklok en startten ze een online petitie en kort daarna meldden ook de Nederlandse vereniging van dierenartsen (KNMvD) zich met een open brief om aandacht voor het aanstaande verbod te vragen.

Besluit

In Straatsburg is nu een besluit genomen: de afschaffing van andere essentiële klassen antibiotica voor de behandeling van dieren is van tafel.

“Op basis van de gecoördineerde verordening, die gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen uit de humane en veterinaire geneeskunde, kan nu een lijst worden opgesteld van antibioticaklassen die voorbehouden zijn aan de mens, rekening houdend met de one-health-benadering”, aldus een persbericht van de Duitse Vereniging van Dierenartsen (BTK).

“Vooral de veterinaire beroepsgroep heeft de afgelopen jaren al bijgedragen aan een forse reductie van het antibioticagebruik. Ik doe een beroep op alle collega’s om voorzichtigheid en gezond verstand te blijven gebruiken bij het gebruik van deze belangrijke stoffen”, benadrukt BTK-voorzitter Dr. Uwe Tiedemann.

Het nu gekozen concept is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen uit de humane en veterinaire geneeskunde, terwijl het aanvankelijk gepresenteerde, controversiële concept gebaseerd was op de criteria en aanbevelingen van de WHO, die alleen rekening houdt met de menselijke gezondheid.

Drie categorieën

De focus van de discussie zijn de zogenaamde ‘reserve antibiotica’. Ze zijn er om het probleem van resistentie bij mensen aan te pakken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft antibiotica onderverdeeld in drie categorieën: Access, Watch en Reserve. Toegang tot de antibiotica genoemd onder ‘Access’ moet altijd worden verleend, bij ‘Watch’ moet rekening worden gehouden met mogelijke resistenties, daarom moeten deze gericht worden ingezet. ‘Reserve’ zijn degenen waarvan het gebruik met bijzondere zorg moet worden gedaan als geen van de antibiotica uit de eerste twee groepen tot een therapeutisch succes heeft geleid. Volgens de wens van het EU-parlement zouden deze niet meer bij dieren gebruikt mogen worden, maar dat besluit is dus van tafel.

Bron: St-Georg