Anymal app slaat handen ineen met studenten en onderzoekers

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Anymal BV hebben de handen ineen geslagen om de komende vijf jaar te werken aan de doorontwikkeling van de Anymal app ter bevordering van dierenwelzijn. Hiervoor richten zij het Living Lab Animal op, waarin studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers nauw samenwerken aan onderzoeken gericht op welzijn, gezondheid en gedrag van dieren. De gebruikers van de Anymal app houden nu al van meer dan 50.000 Nederlandse dieren de gegevens bij.

Het living lab richt zich naast onderzoek naar het welzijn, de gezondheid en het gedrag van dieren op de behoeftes van dierhouders, participatieve samenwerkingsvormen, toegepaste data science en productontwikkeling. HVHL-lectoraat Smart Animal Welfare Management en Anymal BV gaan nauw samenwerken aan de doorontwikkeling van de app. Uitkomsten zijn relevant voor (hobbymatige) dierenhouders, maar ook voor professionals, onderzoekers, docenten en studenten.

Schat aan informatie

Josephine Woltman Elpers, lector Smart Animal Welfare Management aan HVHL, geeft aan dat in de app een schat aan informatie kan worden opgeslagen voor de hobbymatige dierhouder. “Iedereen kan zo via de app op een eenvoudige manier zijn diergegevens in een handomdraai bijhouden. Werken aan een beter welzijn voor dieren was nog nooit zo makkelijk.”

Studenten bij de echte praktijk betrekken

Doordat met echte vraagstukken gewerkt wordt, op basis van trial en error, krijgen studenten de beste basis mee voor het beroepsleven. Dit is een van de belangrijkste redenen voor HVHL en Anymal om de handen ineen te slaan. Beide partijen zien een groot potentieel om samen met het werkveld, docenten, onderzoekers en studenten het Living Lab Animal echte invulling te geven. Anymal BV krijgt hierdoor nieuwe verfrissende input voor doorontwikkeling van de app samen met praktijkgerichte onderzoekers en de studenten krijgen de kans te beginnen met bouwen aan hun toekomst.