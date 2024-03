Australisch onderzoek toont aan: strak getrokken neusriem veroorzaakt stress

Er is de laatste tijd veel aandacht voor dichtgesnoerde paardenmonden. Een Australisch onderzoek toont aan in hoeverre strak zittend leer op het paardenhoofd het stressniveau verhoogt, zelfs in rust.

In het onderzoek met de titel “The Effect of Noseband Tightening on Horses Behaviour, Eye Temperature and Cardiac Responses” hebben onderzoekers van Kandoo Equine in New South Wales en de Universiteit van Sydney stressreacties gemeten bij twaalf paarden die waren opgetoomd met een stang en trens-hoofdstel.

Gewenningseffect uitsluiten

De onderzoekspaarden waren vooraf niet vertrouwd met een dergelijk hoofdstel – een bewuste keuze van de onderzoekers, die op deze manier een gewenningseffect wilden uitsluiten.

Testvarianten

Gedurende vier dagen werd elk paard elke dag 30 minuten lang geconfronteerd met de combinatie van hoofdstel en bit. Het enige verschil tussen de vier tests was de strakheid waarmee de neusriem was vastgemaakt. De onderzoekers testten de varianten:

Ongesloten neusriem

Neusriem met de voorgeschreven tweevingerige tussenruimte

Neusriem met de helft van de afstand tussen twee vingers

Neusriem zo strak aangetrokken dat er helemaal geen afstand meer was tussen de neus van het paard en de neusriem

Fysiologische basisgegevens verzamelen

Het gedrag van de paarden werd voor, tijdens en na de test gefilmd, terwijl de onderzoekers tegelijkertijd fysiologische basisgegevens verzamelden, zoals hartslag en oogtemperatuur. “Het oog wordt vaak het venster naar de hersenen genoemd”, legt Kate Fenner uit, BSc, die samen met gedragswetenschapper Paul McGreevy, PhD, MRCVS aan het onderzoek werkte. “De activering van zenuwweefsel, waaronder de hersenen, gaat gepaard met een verhoogde bloedtoevoer, het oog geeft warmte af, vooral wanneer het zenuwstelsel wordt geprikkeld.”

Uitkomsten

Uit de analyse van de gegevens bleek dat de hartslag en de oogtemperatuur bijzonder sterk toenamen wanneer de neusriem het strakst werd vastgegespt. Voor de onderzoekers was dit een duidelijke indicatie van de fysiologische stress die de paarden in deze situatie ervoeren. “Gapen, likken en kauwen kwamen vrijwel niet voor en de frequentie van slikken halveerde wanneer de neusriemen op hun strakst zaten. Gapen, slikken en likken namen echter significant toe ten opzichte van de uitgangsfrequenties nadat de neusriemen en bitten waren verwijderd, wat duidt op een compenserend effect als gevolg van eerdere onderdrukking van deze gedragingen. We veronderstellen dat deze effecten verder werden versterkt wanneer er extra druk op de teugels werd uitgeoefend.”

