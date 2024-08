Australische staat mag van rechter wilde paarden afschieten

Vorig jaar besloot de staat New South Wales in Australië om duizenden wilde paarden af te schieten. Een dierenwelzijnsorganisatie ondernam hiertegen juridische stappen. Maar een Australische rechter oordeelde in het voordeel van de regering van New Sout Wales.

“De rechtbank oordeelde dat dierenwelzijn niet het enige of zelfs het belangrijkste aspect is waarmee de minister rekening moet houden”, aldus het vonnis.

Van 20.000 naar 3.000

De regering van New South Wales heeft toestemming gekregen om de populatie wilde paarden, bekend als brumbies, in het Kosciuszko National Park te decimeren. Dit werd vorig jaar besloten omdat de dieren inheemse diersoorten zouden verdringen en het ecosysteem zouden verstoren. Er leven ongeveer 20.000 brumbies in het park. Ze worden vanuit helikopters afgeschoten. Het doel is om de populatie terug te brengen tot 3.000 in 2027.

Bron: St-Georg/Horses.nl