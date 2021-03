Het Azelhof in Lier sluit per direct voor nog onbepaalde tijd zijn deuren om de verspreiding van het rhino-virus in te dammen. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend.

De trainingen op het Azelhof in Lier, waar ook later deze maand een springtour op het programma staat, worden weer hervat als het rhino-virus onder controle is. De Springtour blijft op het programma staan, maar wordt mogelijk verplaatst naar nieuwe datum.

Bron: FB