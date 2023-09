Bejaarde boer moet cel in wegens verwaarlozing honderden dieren

Een 83-jarige boer uit Nieuwleusen verwaarloosde jarenlang honderden dieren waaronder paarden. Hij huisvestte ze in slechte, vieze stallen met te weinig water. Daarvoor krijgt hij een taakstraf. Maar omdat de man in 2019 al een voorwaardelijke celstraf kreeg en gewoon doorging met het houden van dieren, moet hij die eerder opgelegde gevangenisstraf van een maand uitzitten. Wel mag hij nog vier honden houden, maar daar blijft het bij.

De afgelopen jaren kwam bij meerdere inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan het licht dat de dieren niet goed gehouden werden. Van kalveren tot paarden en van kippen tot konijnen. Meerdere keren worden er dieren in beslag genomen, in totaal ruim vierhonderd.

Weer foute boel

Vorig jaar werden op de boerderij tientallen kippen, duiven, konijnen, geiten, honden en paarden die er verwaarloosd uitzagen in beslag genomen. Begin februari van dit jaar kwam de NVWA weer bij de man en weer was het foute boel. Vieze drinkbakken, vervuilde en slecht onderhouden stallen en dieren met gezondheidsproblemen werden aangetroffen. En opnieuw werden er dieren in beslag genomen.

Opnieuw aan de slag

De rechtbank legde de man een verbod op voor zes maanden, maar in een schuur die hij iets verderop huurt, was hij een maand later opnieuw aan de slag met dieren.

Verbod

Voor de rechtbank was de maat vol. De man moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren en krijgt vier maanden voorwaardelijk cel met een proeftijd van drie jaar. Ook mag hij geen dieren meer houden voor zichzelf of een ander, met uitzondering van vier honden. De NVWA en de politie houden in de gaten of de man niet weer in de fout gaat.

Celstraf

Omdat de man eerder is veroordeeld en in zijn proeftijd opnieuw in de fout ging, is zijn voorwaardelijke celstraf van een maand omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Dat betekent dat hij een maand de gevangenis in moet en ook een geldboete van 750 euro moet betalen.

Bron: RTV Oost