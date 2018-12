Bijvoeren konikpaarden en heckrunderen Oostvaardersplassen toegestaan

De konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen mogen komende winter worden bijgevoerd als er te weinig voedsel is. Dat heeft de provincie Flevoland laten weten aan Staatsbosbeheer. Het bijvoeren geldt niet voor de edelherten in het gebied. Die mogen volgens de wet alleen bijgevoerd worden als er bijzondere weersomstandigheden zijn.

In de winter van vorig jaar stierf een groot deel grote grazers in de Oostvaardersplassen door honger en kou. Het leidde tot felle protesten. Actievoerders gingen uiteindelijk de confrontatie aan met Staatsbosbeheer en probeerden zelf de dieren bij te voeren.

Aantal drastisch terugbrengen

De commissie-Van Geel adviseerde in april om het aantal grote grazers in het gebied drastisch terug te brengen. De provincie nam dat advies over en is inmiddels begonnen aan het afschieten van edelherten. De populatie moet van 1.800 naar 490. Ook worden circa 150 konikpaarden gevangen en elders uitgezet.

Tussenjaar

De provincie verwacht niet dat de hele operatie voor de komende winter is afgerond, aldus Omroep Flevoland. Daarom wordt er in dit ‘tussenjaar’ nog bijgevoerd als dat nodig is. Als de populatie grote grazers is teruggebracht, zou bijvoeren niet meer nodig zijn.

Bron: NOS/OmroepFlevoland