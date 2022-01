Bloed van drachtige IJslandse merries gebruikt voor farmaceutische en vleesindustrie

In IJsland worden merries gehouden om ze zo vaak mogelijk te bevruchten. Bij de drachtige IJslandse paarden wordt dan vijf liter bloed per week afgenomen. Hieruit halen de exploitanten het hormoon Pregnant Mare Serum Gondatopin (PMSG). Dit hormoon, dat alleen drachtige merries hebben, wordt verkocht aan de internationale farmaceutische en vleesindustrie.

”De manier waarop IJslandse merries worden uitgebuit voor bloedproductie is onaanvaardbaar. De EU-wetgeving wordt hier geschonden”, bekritiseert dierenrechtenactiviste Sabrina Gurtner die ter plaatse was in IJsland.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal van het IJslandse bedrijf Ísteka, distributeur van het bloed, toont vredige bloedafnames, met paarden die in een rustige omgeving staan ​​en verzorgers die de dieren aaien. De opnames van dierenrechtenactivisten op YouTube laten totaal andere beelden zien: vervallen hutjes van hout en metaal in een open weiland, met modderige vloeren, gevaarlijke hoeken en randen. Ook het ARD-programma ‘plusminus’ en de Süddeutsche Zeitung deden verslag van het onderzoek en publiceerden opnames van de dierenrechtenactivisten.

Goedgekeurd als dierproef

Bloedafname van merries is in IJsland door de veterinaire autoriteit MAST goedgekeurd als dierproef als er geen andere manier is om de stof te verkrijgen. Volgens de Animal Welfare Foundation (AWF) zijn er echter meer dan 30 synthetische alternatieven voor PMSG. Deze verschillen deels op het gebied van gebruikersveiligheid, compatibiliteit en toepassingsgebieden.

Roep om stopzetten van invoer PMSG

Het federale ministerie van Landbouw en het Europees Parlement roepen op tot stopzetting van de invoer van PMSG. Aangezien er tot nu toe geen plannen voor een verbod van de kant van de Europese Commissie publiekelijk bekend zijn, gaan de zaken voorlopig gewoon door. Het IJslandse bedrijf Ísteka kondigde een paar maanden geleden aan dat ze hun paardenbloedhandel zouden uitbreiden. Het bedrijfsleven is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Nu moet de productie verviervoudigd worden. Dat zou betekenen dat er 20.000 merries op de bloedboerderijen leven.

Bron: Horses.nl/Utopia/ARD/Süddeutsche Zeitung/YouTube