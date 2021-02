Brexit maakt paardentransport naar Europa ruim drie keer duurder

Door de Brexit zijn de kosten van het paardentransport van Groot-Brittannië naar Europa met ruim 300% toegenomen. De Britse Hippische Federatie (BEF) verzamelt bewijs om de regering te informeren over wat er moet veranderen.

De vraag om bewijs komt mede vanuit het ministerie van milieu, voedsel en plattelandszaken (DEFRA). Het bewijs dient als onderdeel van een onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor het transport van dieren.

Bewust van gevolgen

Volgens Iain Graham, interim-directeur van BEF, is de federatie zich bewust van de gevolgen. “Iedereen heeft gedaan wat mogelijk was om de overgang voor te bereiden op basis van de beschikbare informatie, maar totdat deze in praktijk is, heb je geen volledig beeld.”

In beeld brengen

“We krijgen nu uit eerste hand verhalen van de problemen en welke belemmeringen er zijn. Op deze manier kunnen we alles beter in beeld brengen.” Hij vervolgt: “De paardenindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de Britse economie en we zullen er al het mogelijke aan doen om het levensonderhoud van deze mensen te waarborgen.”

Dierenwelzijn

De problemen met het transport betreffen onder andere hogere kosten door extra papierwerk, maar ook langere reistijden waardoor het dierenwelzijn in het geding komt.

Bron: Horse & Hound