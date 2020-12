Brits onderzoek wijst uit: 5 van 6 ‘headshakers’ hadden ander onderliggend probleem

Headshaking bij paarden is ongelofelijk frustrerend, maar klopt die diagnose wel altijd? Onderzoekers van de Animal Health Trust, in Engeland, Drs. Katy Thomson, Cheryl Sand en Sue Dyson hebben in een onderzoek vastgesteld dat het schudden van het hoofd bij vijf van de zes paarden verdween zodra hun onderliggende ongemak was opgelost.

Het is nog niet bekend waarom headshaking optreedt, het onduidelijk of het verband houdt met allergieën, zonlicht, pijn of iets heel anders. Een nieuwe studie heeft zich gefocust op het belang van een goede diagnose bij headshaking.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek werden er videobeelden geanalyseerd van zes verschillende paarden die werden verdacht van headshaking. Röntgenfoto’s werden nauwkeurig bestudeerd en de onderzoekers voerden gedurende twee dagen een grondig lichamelijk onderzoek uit. Alle paarden vertoonde het gedrag tijdens het rijden en twee van de paarden ook toen ze werden gelongeerd.

Oorzaak

Sue Dyson diagnosticeerde alle zes paarden met pijn in het bewegingsapparaat, verschillende paarden hadden meer dan één oorzaak voor de pijn. Als het bijvoorbeeld ging om een slechtpassend zadel en het paard kreeg plaatselijk een verdoving dan werd bij vijf van de zes paarden een drastische vermindering van het hoofdschudden gezien. Na het oplossen van de onderliggende pijn vertoonde geen van de paarden meer de klassieke tekenen van headshaking.

Belang van een goede diagnose

De onderzoekers benadrukken hoe belangrijk het is dat dierenartsen onderscheid kunnen maken tussen hoofdschudden tijdens het rijden en echt hoofdschudden. Headshaking is moeilijk te behandelen en daarom is het belangrijk om pijn in het bewegingsapparaat uit te sluiten als reden dat het paard zijn hoofd schud. Bij veel paarden word de diagnose headshaker gesteld, terwijl dit in feite te wijten is aan pijn in het lichaam.

Bron: Horses.nl/Ridehesten