Britse mini-pony heeft eerste succesvolle heupprothese

De Britse mini-hengst Duncan is de eerste pony, die succesvol een nieuwe heup heeft gekregen. Duncan verbleef afgelopen zomer drie weken in de Philip Leverhulme Equine kliniek bij de universiteit van Liverpool, waar hij geopereerd werd en bij zijn laatste controle stapte en draafde hij bijna weer helemaal normaal.

Bij een CT-scan, die werd gemaakt omdat Duncan ernstig kreupel was aan een van zijn achterbenen, kwam aan het licht dat hij ernstig en niet herstelbare schade had aan zijn heupgewricht.

Beperkte behandelmogelijkheden

“De behandelingsmogelijkheden voor dit probleem zijn zeer beperkt, vooral met uitgebreide schade aan de kop van het dijbeen”, vertelde chirurgisch specialist Dave Stack aan Horse and Hound en daarom besprak hij de alternatieve mogelijkheden met twee dierenartsen voor kleine huisdieren. “We waren het erover eens dat het uitvoeren van een complete heupprothese de beste kans op herstel bood, maar die operatie was bij eerdere pogingen met pony’s telkens mislukt.”

Team

De operatie van de kleine hengst van 85 kilo is uiteindelijk uitgevoerd door een team van chirurgen, waarin niet alleen een specialist voor paarden zat, maar ook een specialist op het gebied van grote honden, waarbij dit soort operaties vaker worden uitgevoerd. Duncan bleef na de operatie nog drie weken in de kliniek en is na de operatie begeleid door een fysiotherapeut.

Bron: Horseandhound