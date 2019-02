Britt Dekker steunt de campagne 'Deel je wei, iedereen blij' van KNHS, FNRS, Dierenbescherming en Dier&Recht. In een video legt de dressuuramazone, realityster en PaardenpraatTV-vlogster uit waarom het belangrijk is dat paarden een maatje hebben en geeft ze tips over hoe je paarden veilig bij elkaar kunt zetten.