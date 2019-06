Canadees onderzoek wijst uit hooi beter stomen dan weken

Wetenschappers uit Ontario, Canada, kwamen tot de conclusie dat gestoomd hooi voldoende voedingswaarde blijft bevatten voor sportpaarden. Door het weken verliest hooi teveel van de voedingswaarde. Ook gaven paarden de voorkeur aan het gestoomde hooi als ze de keuze hadden uit geweekt, gestoomd en droog hooi.

Weken en stomen zijn twee gangbare methodes om hooi geschikt te maken voor paarden met gezondheidsproblemen zoals insuline resistentie en problemen met de luchtwegen. De onderzoekers leggen uit: “Paardeneigenaren weken of stomen het hooi vaak om de non-structurele koolhydraten als suiker en zetmeel te laten afnemen. Een dieet met veel snelle koolhydraten kan voor sommige paarden nadelig zijn voor de gezondheid.”

Voedingswaarde

Het onderzoeksteam vergeleek de voedingswaarde, voorkeur van de paarden en glycemische reactie van droog, geweekt en gestoomd hooi. Het hooi dat werd gebruikt was timothee gemixt met alfalfa hooi uit Ontario. Dat is ander hooi dan dat de paarden in Nederland gevoerd krijgen. De resultaten zullen daarom niet 1 op 1 kunnen worden overgenomen. Het is wel aan te nemen dat geweekt Nederlands hooi ook minder voedingswaarde heeft dan gestoomd Nederlands hooi. Voor de berekening van de energiebehoefte zijn de waardes voor racepaarden gebruikt.

Glycemische reactie

De paarden werden gevoerd met het hooi en enkele uren later werd bloed afgenomen van de paarden om de bloedsuiker reactie -glycemische reactie- op het hooi te bepalen. Terwijl de paarden aan het eten waren werd gekeken of de paarden een voorkeur hadden voor een bepaald type hooi. Door het stomen of weken verandert de structuur van het hooi en dit kan invloed hebben op de voorkeur van de paarden.

Geweekte vs. gestoomd

Uit de resultaten bleek dat het weken de voedingswaarde van het hooi veel laat afnemen waardoor er voor paarden die hoog in het werk staan te weinig overblijft in het hooi. Bij het stomen blijkt het hooi voldoende voedingswaarde te behouden voor sportpaarden. De paarden zelf gaven ook de voorkeur aan gestoomd hooi.

Bron: Horses.nl/Horsetalk