David Marlin benoemt tot eerste voorzitter SWF 

Dr David Marlin uit Cambridge is benoemd tot voorzitter van de Sporthorse Welfare Foundation (SWF). Marlin is voorzitter van de (Britse) National Equine Welfare Council en adviseur van de FEI op het gebied van klimaatbeheer, en is al meer dan 30 jaar actief betrokken bij de bevordering van het welzijn van paarden in de sport.

De benoeming vond plaats tijdens de eerste vergadering van de SWF sinds haar oprichting begin dit jaar. De Sporthorse Welfare Foundation (SWF) is een niet-politieke ledenorganisatie zonder winstoogmerk die het gebruik van paarden voor sport en vrijetijdsbesteding ondersteunt. Zij wil studies uitvoeren die gegevens genereren ter ondersteuning van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van het management en de opleiding van sportpaarden. Dit alles ter ondersteuning van paardenmensen om de gezondheid, de prestaties en het welzijn van sportpaarden te helpen verbeteren.

Eerste project

Het SWF is al begonnen aan zijn eerste project met meer dan 100 professionals uit de paardensport en hippische federaties, die meer dan 24 landen over de hele wereld vertegenwoordigen en die allemaal zijn ondervraagd over hun visie op het welzijn van paarden in de paardensport.

Vereerd

Dr. David Marlin: ”Ik ben zeer vereerd dat ik door mijn collega’s ben voorgedragen om deze rol op mij te nemen. In mijn leven ben ik getuige geweest van veel verbeteringen in het welzijn van paarden die in de sport worden gebruikt, maar ik geloof dat er nog veel potentieel is voor verdere verbetering. Ik ben enthousiast over het vooruitzicht van deze rol bij SWF om het welzijn van sportpaarden over de hele wereld te verbeteren.”

Bron: Persbericht/Horses.nl