Deense bond controleert harnachement van alle combinaties op dressuurkampioenschap

De Deense bond neemt de eigen welzijnsregels serieus. Eerder deze maand werden op nationale wedstrijden al zes pony's naar huis gestuurd vanwege wondjes in de mond. Nu maakt de bond bekend alle (!) deelnemende paarden op het Deense dressuurkampioenschap (volgend weekend) te controleren voorafgaand aan de start.

Alle paarden die deelnemen aan de kampioenschappen ondergaan een harnachementscontrole en een controle op letsel. Als er tijdens de controle letsel van de huid of slijmvliezen van een paard wordt vastgesteld, mag het paard niet aan de start verschijnen.

Daarnaast kunnen er op het evenement ook steekproefsgewijze controles plaatsvinden, indien dit noodzakelijk wordt geacht door de veterinaire adviseur van Deense bond of stewards.

Letsel veroorzaakt door sporen, zwepen, bitten, neusriemen en peesbeschermers

De inspecties in Uggerhalne zullen niet verschillen van de inspecties. Er wordt met name gelet op letsel veroorzaakt door uitrusting zoals sporen, zwepen, bitten, neusriemen, beenkappen etc. De Deense bond maakte een video over hoe de controles gedaan worden.

Bron: DRF