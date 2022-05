Deense Federatie stuurt FEI-ponycombinaties naar huis wegens wondjes in de mond

Eind maart maakte de Deense Hippische Federatie (DRF) bekend dat ze in het kader van dierenwelzijn al verschillende weekenden inspecties hebben uitgevoerd tijdens nationale wedstrijden. Tijdens de inspectie eind maart werden alle deelnemers gecontroleerd die van start gingen tijdens de Ecco cup kwalificatie. Tijdens deze kwalificatie kwamen alleen FEI-pony level combinaties van start: hiervan zijn er zes naar huis gestuurd wegens wondjes in de mondholte.

DRF’s veterinair inspecteur Mette Uldahl was verantwoordelijk voor de inspectie. Hierbij werd er vooral gelet op de singel, de neusriem, de sporen en de mond van de pony’s. Van alle combinaties mochten er zes niet starten vanwege verwondingen in de mondholte. Zeven combinaties kregen een ‘’opmerking’’, deze pony’s vertoonde tekenen van roodheid in de mondholte en hadden lichte plekken van de sporen maar mochten wel van start.

Preventief te werk gaan

De Deense bond laat weten dat het zeker niet optimaal is voor het niveau dat er zoveel pony’s niet van start mochten. Toch laat de bond weten het welzijnsvaandel hoog te hebben staan. ‘’We zijn nog niet klaar en daarom is het zo belangrijk dat de ruiters, ouders en trainers preventief gaan denken en de pony’s regelmatig controleren. Het is een ‘goede gewoonte’ die we moeten gaan aanleren, dat gaat tijd kosten.’’

Grote steun voor de controles

De DRF vervolgt zijn verklaring door te zeggen dat ‘’ondanks het feit dat verschillende combinaties werden geweigerd om deel te nemen of een opmerking kregen, er overwegend steun was voor de controles van zowel de ruiters, de ouders als de trainers en dat is een goed teken. Het uitvoeren van controles kan soms averechts werken en de mensen erom heen erg ongerust maken. We zijn dan ook erg blij om te zien dat de algemene ontvangst goed is en de mensen begripvol en meewerkend zijn’’ concludeerde Anne Silfwander van de DRF.

