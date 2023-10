Deense horrorstoeterij Viegaard failliet, één paard geëuthanaseerd 

De Deense stoeterij Viegaard en zijn eigenaar John Byrialsen zijn failliet verklaard. Afgelopen augustus werden op één van de locaties van de megastoeterij 50 dode paarden opgegraven. Inmiddels zijn ruim 400 paarden van Byrialsen onderzocht, één van hen moest direct worden geëuthanaseerd.

Sinds de ontdekking van de begraven paarden hebben in totaal 40 agenten van de politie van Midden- en West-Jutland, in samenwerking met tien medewerkers van de Deense dienst voor diergeneeskunde en levensmiddelen, onaangekondigd onderzoek gedaan bij paarden van Stoeterij Viegaard. Voor deze onderzoeken moesten 16 locaties bezocht worden waar de 407 paarden verspreid staan. Eén paard moest worden geëuthanaseerd vanwege zijn gezondheidstoestand.

Faillissement aangevraagd

Een dag na de recente onderzoeken naar de 400 paarden van Byrialsen, waarvan de uitkomsten later bekend zullen worden gemaakt, kwam naar buiten dat Viegaard Stutteri ApS), John Byrialsen zelf en Vieland ApS faillissement hebben aangevraagd. Als curator voor zowel de privépersoon Byrialsen als de twee bedrijven werd Johnny Madsen ingeschakeld. Hij is nu dus ook verantwoordelijk voor de ruim 400 resterende paarden van de stoeterij en hun welzijn.

Verkocht

In een gesprek met het tv-station TV Midtwest zei Madsen dat hij deze verantwoordelijkheid op zich had genomen in overleg met John Byrialsen: “We waren het erover eens dat dingen beter zouden gaan zonder hem,” aldus Madsen. Omdat het aantal dieren te groot is voor een langdurige overname van de boerderij, zegt Madsen dat de paarden zullen worden verkocht. Ook het onroerend goed zal worden verkocht. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de bedrijven waaraan Byrialsen en zijn bedrijven geld schuldig zijn.

Byrialsen was niet voor commentaar bereikbaar.

Bron: Horses.nl/St-Georg