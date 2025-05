Defensie kondigt grote oefening aan

Defensie heeft een oefening aangekondigd, die vindt plaats van 12 tot en met 23 mei. Aan de oefening 'Falcon Spring' doen ongeveer 1.500 militairen en 20 helikopters mee. Tijdens deze grote luchtlandingsoperatie trainen militairen het nachtvliegen, laagvliegen en luchtmobiele operaties. De oefening vindt plaats op verschillende locaties in Noord-Nederland: Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Flevoland.

Falcon Spring is een oefening van 11 Air Manoeuvre Brigade (11AMB), waarin het Defensie Helikopter Commando en 11 Luchtmobiele Brigade samenwerken. Ook nemen Amerikaanse eenheden van de 12th Combat Aviation Brigade deel aan de oefening.

Deelnemende helikopters

Van het Defensie Helikopter Commando van de Nederlandse luchtmacht:

4x Chinook CH-47F-transporthelikopter;

3x Apache AH-64E-gevechtshelikopter.

Van de 12th Combat Aviation Brigade van het Amerikaanse leger:

8x UH-60 Black Hawk-transporthelikopter;

5x Chinook CH-47F-transporthelikopter.

Last van geluid

Tijdens de oefening wordt er maandag tot en met vrijdag gevlogen, overdag en ’s nachts. Defensie doet er alles aan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Heeft u toch last van de oefening, dan kunt u via het online formulier ‘klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter’ een klacht indienen.

Bron: Defensie