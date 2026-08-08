Defensie oefent binnenkort met Apache-helikopters boven Noord-Nederland

Defensie gaat binnenkort zes dagen lang helikopteroefeningen houden boven Noord-Nederland. De oefening vindt plaats tussen 17 en 20 augustus en op 24 en 25 augustus. Vier Apache-helikopters oefenen op die dagen tussen 09.00 en 16.30 uur.

Ellen Liem Door

Tijdens de oefening ‘Centaur Hammer’ trainen helikopterbemanningen een scenario waarin zij (grond)doelen moeten aanvliegen en uitschakelen.

Defensie benadrukt dat gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden en locaties waar veel mensen zijn zoveel mogelijk vermeden worden.

Dieren binnenhouden

Omdat bij eerdere oefeningen is gebleken dat vee kan schrikken van de oefeningen, roept Defensie boeren op om dieren waar mogelijk binnen te houden of de radio aan te zetten in de stal, zodat de dieren de geluiden van de oefening niet horen.

Laagvlieggebied

Het gebied waar de oefening plaatsvindt is tijdelijk aangewezen als laagvlieggebied. Dat betekent dat de helikopters tot op grasspriethoogte mogen vliegen. Op deze manier kan de helikopterbemanning oefenen hoe ze zich moeten verschuilen in dreigende situaties.

Bron: RTV Noord