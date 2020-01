Dier & Recht kondigt meer acties aan in NRC

Danielle Pinedo, de paardensportverslaggeefster van NRC Handelsblad, maakte op Jumping Amsterdam een artikel over hoe de paardensport steeds vaker onder vuur wordt genomen door dierenactivisten. Ze sprak onder andere met bezoekers, de organisatie en Sarah Pesie, campagnemanager van Dier & Recht. Pesie vertelt dat Dier & Recht al langere tijd in gesprek is met de KNHS, maar dat levert volgens haar te weinig op. "De paardensector alleen redt het niet. Het wordt tijd voor handhaving.”

“Wij zijn niet tegen paardrijden of tegen de paardensport”, zegt Pesie in NRC, “maar wel tegen alle dwangmiddelen die worden gebruikt. Je kunt een paard ook heel goed belonen en bestraffen met je stem of met voedsel – daarvoor hoef je geen zweep te gebruiken of aan het bit te trekken.”

Gesprekken met KNHS

Over de gesprekken met de KNHS vertelt Pesie dat Dier&Recht en de KNHS op sommige punten redelijk op één lijn zitten, onder andere wat betreft de huisvesting en verzorging van paarden. “Maar als het om trainen en rijden gaat kunnen we het niet eens worden. De KNHS erkent niet dat paarden pijn hebben en dat veel bitten martelwerktuigen zijn die verboden moeten worden.”

Meer acties

Volgens Pesie leveren de gesprekken te weinig op en wordt het tijd voor hardere acties, mits legaal. Er zijn dit jaar protesten in de draf- en rensport gepland. Ook rond de Olympische Spelen in Tokio kondigt Dier & Recht acties aan, want het vliegen met paarden en de hittestress die zij moeten doorstaan is volgens Pesie in strijd met het dierenwelzijn. “De paardensector alleen redt het niet. Het wordt tijd voor handhaving.”

Lees het hele artikel hier

Bron: NRC