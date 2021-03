Dierenarts bevestigt: EHV-1-virus uit Valencia ook al in Zweden

De Zweedse staatsdierenarts Gittan Gröndahl heeft bevestigd dat er in Zweden een infectie is geconstateerd die verband houdt met de EHV1-uitbraak in het Spaanse Valencia. Voordat de boel op slot ging, vertrok een groot aantal deelnemers al naar huis of naar andere concoursen.

Een aantal Zweedse paarden dat positief getest is op EHV-1 was aanwezig op het concoursterrein in Valencia, maar er is niet duidelijk of ze daar al ziekteverschijnselen vertoonden. Daarnaast zijn er ook een aantal paarden positief getest die niet kunnen worden gelinkt aan Valencia.

Bron: Tidningen Ridsport