Dierenartsen geven update over plotselinge zweren en korsten op lippen en neus

Eind september hadden veel paarden last van zweren en korsten aan de neus en lippen, met onbekende oorzaak. Daarover heeft Ouderijn Paardenartsen nu een update gegeven. "De meeste patiënten hadden geen onderling contact gehad. Ook kregen niet alle paarden weidegang. Op basis van de vraaggesprekken is er niet één factor geweest die we konden aanwijzen als oorzaak, zoals bijvoorbeeld bepaalde giftige planten. Er zijn bij acute gevallen veel monsters verzameld om de oorzaak te proberen te achterhalen."

Ellen Liem Door

“De eerste ronde onderzoeken zijn gedaan en er is tot op heden geen eenduidige oorzaak gevonden. Daarbij zijn onder andere héél véél bij paarden bekende bacteriële infecties en virusziektes gecontroleerd. Wat we nu wel weten is dat een relatie met het westnijlvirus is uitgesloten en het geen vesiculaire stomatitis is”, aldus Ouderijn Paardenartsen.

Verdere onderzoeken ingezet

“De beoordeling van de bij ons bekende gevallen geeft geen aanwijzingen voor de betrokkenheid van: processierups, giftige planten, eerder toegediende vaccinatie, blauwtongvirus, ehv en rhinovirussen, pesticiden uit de landbouw, bodembedekking, parasieten, bodemgesteldheid of waterbron en bemesting van het land. Verdere onderzoeken zijn ingezet. Een mogelijke uitkomst is (helaas) ook dat we momenteel niet tot een diagnose kunnen komen. De laatste onderzoeksresultaten zullen nog even op zich laten wachten, zodra we hiervan horen zullen we uiteraard een update geven.”

Genezing vanzelf

“Wat we nu wel weten is dat de typische zweren rond de neus en lippen in twee dagen ontstaan en na ongeveer een week weer vanzelf genezen. Soms blijft de huid nog een tijdje gedepigmenteerd (roze), maar ook dit herstelt uiteindelijk weer. In uitzonderlijke gevallen krijgen paarden het een tweede keer, ook dan geneest het tot op heden weer.”

Piek lijkt voorbij

“Op dit moment lijkt de piek geweest en zien we weinig nieuwe patiënten. Nieuwe gevallen hoeven ook niet doorgegeven te worden tenzij je paard ziek is. Het is wel goed om altijd te kijken naar andere mogelijke oorzaken, dus neem bij twijfel altijd contact op met de dierenarts.”

Lees ook: