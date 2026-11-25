De dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) zijn vorige week in Den Haag op een melding over een pony afgegaan. Volgens de dierenpolitie was het dier zwaar vermagerd en verwaarloosd. In overleg met de officier van justitie is de pony in beslag genomen.
De dierenagent ging samen met een inspecteur van de inspectiedienst op de melding af. Volgens de dierenpolitie troffen zij de pony aan onder zeer erbarmelijke omstandigheden.
Eigenaar
Tegen de eigenaar, die als verdachte wordt aangemerkt, wordt proces-verbaal opgemaakt.
Bron: Horses.nl / Dierenpolitie
Eén reactie op “Dierenpolitie en LID nemen pony in beslag”
Onmiddellijk levenslang verbod geven op het houde van dieren,welke dan ook!!!