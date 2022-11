Dierenwelzijn staat voorop bij nieuw ruiter- en menbewijs

De SRR (Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter) verandert de koers. Er komt een nieuw ruiter- en menbewijs, waarmee in de toekomst de nadruk veel meer wordt gelegd op dierenwelzijn dan op de verkeersdeelname. Met het ruiter- en menbewijs kan men in de toekomst niet alleen aantonen verstand te hebben van rijden of mennen, maar ook van opfok, houderij, huisvesting, gedrag en voeding.

Drs. Machteld van Dierendock, gastspreker op de bijeenkomst met opleiders en examinatoren, ging in op het thema Paarden en Welzijn. Ze benadrukte dat het belangrijk is om (beginnende) ruiters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het paard.

Er werden op de bijeenkomst in Barneveld nog meer veranderingen aangekondigd. De naam was bij de start in 1974 Stichting Recreatieruiter, sinds 2002 Stichting RIjvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter. De nieuwe naam is Stichting Rijvaardigheidsbewijzen voor Ruiter en Menner, de afkorting blijft SRR.

Bron: Persbericht