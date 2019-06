Dier&Recht eist importstop Zuid-Amerikaans paardenvlees

Volgens nieuwe undercoverbeelden worden opnieuw de slechte omstandigheden getoond waaronder paarden in Zuid-Amerika worden vervoerd en geslacht. Nederland is de grootste Europese importeur van dit paardenvlees. De werkwijze gaat in tegen de Europese voorschriften en afspraken van de sector. Daarom eist Dier&Recht een importstop op Zuid-Amerikaans paardenvlees.

Al eerder werden misstanden over de productie van paardenvlees in Zuid-Amerika bekend. In 2014 en 2017 kwamen daarover onderzoeken naar buiten. Nieuw onderzoek, uitgevoerd door Animal Welfare Foundation (AWF) en Tierschutzbund Zürich (TSB) toont aan dat de situatie in Argentinië en Uruguay niet is verbeterd.

Paardenwelzijn

Importeurs zouden schermen dat ze meewerken aan het programma Respectful Life, een initiatief dat paardenwelzijn zou waarborgen. In de rapporten van Respectful Life schrijft de organisatie drie jaren achter elkaar dat er ‘geen niet-tolereerbare dierenwelzijnsinbreuken’ zijn vastgesteld. Maar de nieuwe beelden die tijdens een langlopend onderzoek in 2018 zijn gemaakt door lokale dierenrechtenorganisaties geven een ander beeld.

Extreme misstanden

De beelden tonen structurele misstanden. Veel paarden overlijden nog voor de slacht als gevolg van uitputting door de extreem lange transporten in de brandende zon. Veulens worden dood geboren of kort na de geboorte vertrapt. Veel paarden hebben kreupelheden en open wonden die onbehandeld blijven. De Europese wetgeving ten aanzien van het welzijn tijdens transporten en voor de slacht wordt niet nageleefd. Bovendien houdt de EU onvoldoende toezicht.

Valse belofte

Sarah Pesie, ingenieur dierwetenschappen bij Dier&Recht: “De EU en de Nederlandse consument wordt misleid met het project Respectful Life dat suggereert dat de paarden toch goed behandeld worden. Er is jaren achtereen beterschap beloofd door de supermarkten, groothandels en importeurs van paardenvlees. Nu opnieuw duidelijk wordt dat dit een valse belofte is, moet er echt iets gebeuren! Zolang er geen normen zijn die het dierenwelzijn voldoende waarborgen en adequate handhaving faliekant faalt, eist Dier&Recht een complete importstop op paardenvlees uit Argentinië en Uruguay.”

Documentaire met (schokkende) undercoverbeelden



Rapport Dier&Recht

Bron: Persbericht