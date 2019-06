Dier&Recht: ‘Hollandsche Manege behandelt paarden slecht’

De manier waarop de Hollandsche Manege aan de Overtoom in Amsterdam met paarden omgaat is slecht. Ze hebben te weinig ruimte, mogen nooit naar buiten en hebben lichamelijke klachten. Dat zegt de Stichting Dier&Recht, die naar eigen zeggen langdurig onderzoek heeft gedaan in de manege.

Zij hebben maandenlang onderzoek gedaan naar het dierenwelzijn in de manege. Daaruit blijkt volgens Dier&Recht dat er sprake is van een groot aantal misstanden door tekortschietend management en slechte huisvesting.

‘Bedroevend gesteld’

De stichting heeft de manege tientallen keren bezocht. “De vernietigende conclusie is dat het bedroevend gesteld is met het paardenwelzijn in deze oudste manege van Nederland. De paarden maken een lusteloze indruk en vertonen stereotype probleemgedrag zoals luchtzuigen, schrapen met hun tanden en bijten op hout. Sommige van hen hebben zelf zichtbare wonden.”

‘Weleens eentje ziek’

Volgens Vincent Valk, de eigenaar van de manege gaat het hier om framing en draait het bij Dier&Recht om hun eigen verdienmodel. “Als je vijftig paarden hebt staan, natuurlijk is er wel eens eentje ziek. Net als mensen, die lopen ook wel eens tegen een keukenkastje aan. Ga je dan de hele keuken wegdoen?”Dat sommige paarden luchtzuigen is volgens hem logisch te verklaren. “Dat doen paarden om zichzelf gerust te stellen. Als een paard ooit eens een stressvolle situatie heeft meegemaakt leren ze zichzelf dat aan en dan blijven ze dat doen. Maar dat je even stress hebt betekent niet dat je welzijn in gevaar is”, aldus Valk.

Luchtkwaliteit

Volgens de dierenactivisten zorgt levenslange opsluiting voor stress en abnormaal gedrag. Dit was terug te zien bij de paarden. Ook zouden hun stallen veel te klein zijn en zien zij nooit buitenlucht. Dit zorgt voor verveling bij de paarden. Omdat de stallen niet goed worden schoongemaakt en de paarden vaak dagen in hun urine en mest staan, is de luchtkwaliteit erg slecht. Dit heeft te maken met een te hoge ammoniakwaarde. “Waardes boven de 4 zijn al schadelijk, in deze stal staat de teller op 44.” Dat de luchtkwaliteit zo slecht is, is volgens die eigenaar van de manege niet het geval. “Dan zou ik een hele stal moeten hebben met alleen maar zieke paarden. Dan zou geen enkel paard nog kunnen lopen.”

‘Ondeskundig en respectloos’

Dier&Recht vindt dat er vaak ondeskundig en respectloos met de paarden wordt omgegaan. Het stadsherstel heeft een verbouwing op de planning staan, die ook het dierenwelzijn zou moeten verbeteren. Hier is 2 miljoen euro voor nodig en daar is een crowdfunding voor opgestart. Maar zelfs dat zet geen zoden aan de dijk volgens de stichting. Zij adviseren daarom ook daar niet voor te doneren.

Verbeteren dierenwelzijn nu voorop

Volgens Valk staat het verbeteren van het dierenwelzijn nu juist voorop. “Er worden mooie, ruime boxen gemaakt. Twaalf vierkante meter krijgen de paarden. We gaan zorgen dat de paarden meer buiten komen.” Ook zijn zij bezig met een nieuw plan waarbij de paarden twee weken werken en dan twee weken vrij zijn. “Dit zou volgens een specialist beter werken, als je een paard echt wil laten rusten”, vertelt Valk.

Spoeddebat

De Partij voor de Dieren vraagt een spoeddebat aan over de uitkomsten van het onderzoek. “Er zijn grote zorgen over het welzijn van de paarden die elke dag in te kleine, vieze ruimtes staan en verstoken zijn van buitenruimte.” Volgens hen doet de manege keer op keer beloftes, maar blijven de daden uit. “Dit dierenleed moet nu snel en actief worden gestopt. Een manege op de drukke Overtoom zonder buitenruimte is geen geschikte plek voor het houden van paarden.”

Lees hier het rapport van Dier&Recht

Bron: Parool/AT5/Dier&Recht