Discussie over afmeting paardenbox: Sectorraad Paarden vindt maatlatstal maatje te groot

De op het laatste moment door de overheid gestelde randvoorwaarden voor de Maatlatstal Duurzame Veehouderij zijn voor veel paardenbedrijven een onhaalbare kaart. Dat stelt de Sectorraad Paarden. Zo moet de minimale boxmaat voor een paard 12,3 vierkante meter zijn. Voor veel paardenhouders is dit met een standaard boxmaat van 3 bij 4 meter iets te groot.

Volgens de Sectorraad Paarden wordt met deze extra eis om voor de Mia/Vamil-regelingen in aanmerking te komen, een grote groep bedrijven in de paardensector uitgesloten. Deze bedrijven worden met deze regeling niet gemobiliseerd om duurzaamheidsinvesteringen te doen.

Niet gestimuleerd

Met deze instapeisen wordt een inhaalslag of überhaupt een verbetering niet gestimuleerd. Dit is volgens de Sectorraad Paarden wel nodig, omdat de paardensector wat betreft duurzaamheidsinvesteringen niet vooroploopt. Bedrijven die deze boxmaten nu al op orde hebben, zijn vaak kapitaalkrachtig en al bezig met duurzaamheidsinvesteringen, ook zonder belastingvoordelen.

Geld over de balk

De Sectorraad Paarden stelt zich de vraag of de overheid hiermee geen geld over de balk gaat gooien, omdat alleen bedrijven die de investering vaak zelf kunnen dragen, gaan profiteren.

Duurzame stallen

Overigens waarderen de partijen in de Sectorraad Paarden, waaronder LTO, dat de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) er per 1 januari 2022 ook is voor paardenstallen. Deze maatlat is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren.

Zeven thema’s

Het schema bestaat uit eisen op zeven thema’s: dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Duurzaamheidsinvesteringen

Dat voldoende leefruimte in de MDV met duurzaamheidspunten moet worden beloond, onderschrijft de Sectorraad Paarden wel. De keuze kan worden gemaakt om pas punten toe te kennen bij een boxmaat van 12,3 vierkante meter of meer. Hoe meer punten een bedrijf scoort in de MDV, des te groter wordt zijn belastingvoordeel. Dat motiveert om na te denken over duurzaamheidsinvesteringen. Maar op voorhand alle bedrijven uitsluiten met kleinere boxmaten demotiveert om hiermee aan de slag te gaan, stelt de Sectorraad Paarden.

Gesprek met ministerie

De Sectorraad Paarden gaat het gesprek aan met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verrassende wending die zij geven aan de MDV voor paardenstallen. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), LTO Nederland en stichting Welzijn en Paard hebben in een begeleidingscommissie van stakeholders, op uitnodiging van het college, advies gegeven over een eerste criteriaversie.

Aanvullende instapeisen

Deze organisaties werden onaangenaam verrast, toen het ministerie op het laatste moment met de aanvullende instapeisen kwam. Er was ook geen mogelijkheid meer om het daar met de commissie van stakeholders over te hebben.

Bron: Nieuwe Oogst