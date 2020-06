DNA-tests bevestigen: wolf beet jaarlingen dood

Een aantal weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat een wolf twee jaarlingen in het Duitse Nienburg heeft opengereten. Na diverse DNA-tests blijkt dat de omgekomen jaarlingen ook echt slachtoffer zijn geworden van een wolvenaanval.

Het Ministerie van Milieu is een onderzoek opgestart omtrent de aanvallen van de wolf. Er zijn twee wolven gesignaleerd en ze weten dat een van de twee een mannelijke wolf is. De angst dat het mannetje zijn jachttechnieken door gaat geven aan zijn nakomelingen is bevestigd.

Meer gewonden

Een half jaar geleden werd er een shetland pony gedood in de wei en zo zijn er nog minstens 40 andere slachtoffers. Momenteel gaan ze diverse DNA-tests uitvoeren om te kijken of het een verband heeft. Ook zijn er destijds verschillende schapen door een wolf verscheurd.

Bron: Horses.nl/ St.Georg